7 Tips para decorar tu casa fácilmente y sin complicarte la vida

Muchas veces vemos muebles que tienen varias repisas, pero estas o están demasiado abarrotadas o no tienen nada, ningún extremo debe considerarse, lo ideal es que sí la uses cómo almacenamiento, pero de forma decorativa, por ejemplo, puedes colocar una fila de libros, pero no la llenes completa, deja un espacio para colocar alguna planta o adorno, de este modo consigues un equilibrio y una linda decoración.