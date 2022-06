Hamacas y chinchorros venezolanos: ideas e inspiración

Imagina un salón en la que se han reemplazado los sillones por silla-hamacas colgantes. No hay duda que tendríamos una opción exótica que puede experimentarse. Por los momentos observa el bello diseño de Mundo de Hamacas. Esta silla colgante multicolor pende de un palo desde sus extremos con el fin de garantizar el equilibrio del peso. No es tan fácil de conseguir como la hamaca tradicional para dormir. Si la encuentras no dudes en adquirirla.