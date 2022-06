8 imágenes que enseñan una casita sencilla pero acogedora

Muchas veces pensamos que necesitamos mayor espacio y esto no es del todo cierto, lo que necesitamos es tener gran cantidad de closet que nos permitan almacenar todo lo que uno suele guardar de tal manera de no tener cosas regadas por casa, unos muebles flexibles y funcionales que nos sirvan para distintas funciones y generar espacios continuos, es decir, buscar las relaciones espaciales a través de la integración de espacios como se hace hoy en día al relacionar la cocina con la sala y el comedor, de esta manera la división de ambientes se da por el uso del mobiliario y no por paredes. Así que comencemos el recorrido por la obra maestra de la oficina MOVE ARQUITECTOS.