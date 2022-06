¡Exhibe arte en casa de 5 maneras inesperadas!

La gente tiende a colgar cuadros demasiado altos en las paredes, pero el consejo general es que el centro de la imagen esté a la altura de la cabeza. Si decides crear toda una pared llena de arte, comienza colgando a esta altura una pieza que sea el foco de atención en la pared, y luego ve creando todo un mosaico alrededor de ella. Las piezas no tienen que ser del mismo tamaño, sólo que se vea que toda la pared está formada alrededor de un tema. Así lograrás un sentido de armonía. Si no tienes suficiente arte para llenar la pared, ¿Por qué no hacerlo tú mismo?