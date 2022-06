Revestimiento de piedra – 7 ideas para tu fachada

Muchas veces queremos hacer un cambio en la fachada del hogar y no sabemos que hacer, lo único que se nos ocurre es cambiar el color de la casa y así vamos cada año, que de hecho ya probamos todos los colores posibles y queremos un contraste o un cambio rotundo, si ese es tu caso llegaste al libro de ideas perfecto para ti, la piedra natural es una de las opciones perfectas para hacer un cambio en fachada, y si el caso es que no tienes mucho flujo de caja, no te preocupes, no es necesario llenar todas las paredes de la fachada y botar la casa por la ventana, con tan sólo algunos toques es suficiente, así que toma nota y presta mucha atención.