7 Claves Feng Shui para que entre la armonía y el bienestar a tu casa

Interesante como esta puerta de mecanismo pivotante se abre de par en par, sin dejar lugar para impedir que entre la energía, el oxigeno y la luz. A pesar de que su color no es claro, sino neutro, su marco es blanco y parece iluminar la entrada con especial energía de bienvenida. La energía o Chi se expande por toda la casa. Es interesante el hecho de no abrir las ventanas frente de la puerta hasta tanto la puerta principal de cierre. Los sabios del Feng Shui manifiestan que no debe escaparse sin producir su beneficioso efecto. Deja que la energía se reparta por todo el hogar, cierra la puerta de entrada y luego abre las salidas poco a poco para favorecer la renovación. Los ecologistas calificaran este aspecto como ventilación cruzada. Desde diversos ángulos se encuentran los sentidos que llevan a una realidad coherente.