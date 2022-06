8 mitos de decoración que debes olvidar YA MISMO

Realmente no existe ninguna razón legítima para no mezclar distintos estampados. La combinación de rayas, lunares y texturas puede ser justo lo que necesitamos, siempre y cuando tengas en mente una paleta de colores y no te salgas de ella porque puede terminar siendo un poco abrumador a la vista.

En esta imagen vemos un llamativo ejemplo donde se combina un papel tapiz de rayas y un papel tapiz de rombos. De hecho, a la derecha, hay un tercer estampado que añade unas nubecitas blancas al diseño. Aunque se trata de una gama de colores inusual, se mantienen los mismos tonos y esto hace que se siga viendo elegante y moderno.