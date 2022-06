¡Hazlo tu mismo! 9 Tips para pintar tu casa como un experto

Aunque las condiciones climáticas de nuestro país son muy favorables, es prerferible realizar los trabajos de pintura en épocas que no sean lluviosas, de esta manera las habitaciones o espacios en cuestión pueden ventilarse naturalmente sin preocuparnos por el agua que pueda entrar. Recuerda que algunas personas son alérgicas o poco tolerantes a los fuertes olores de la pintura, así que procura no tener invitados o en casa o escoger una fecha donde las personas afectadas no se encuentren en la vivienda.