Cómo construir una piscina de cemento ¡en sólo 7 pasos!

¿A quién no le gustaría contar con su propia piscina en el patio de la casa? El clima de nuestro país nos permite disfrutar de días soleados y al aire libre casi todo el año, siendo una piscina el lugar perfecto para relajarse y gozar del buen clima; y éste sueño está mucho más cerca de lo que crees. Aunque no lo creas, construir una piscina de cemento en el patio o jardín trasero es algo que puede llevarse a cabo si se siguen las instrucciones correctas. Para orientarte un poco, te traemos los 7 pasos fundamentales para construir una piscina tu mismo; no hay nada más impactante que un jardín con piscina incluida. ¡Anímate a construir la tuya!