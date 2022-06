7 Proyectos perfectos para casas pequeñas

Si tienes un apartamento pequeño es hora de que hagas un cambio de look y anotes estas ideas maravillosas que le darán un toque diferente a cada espacio de la casa, sin importar que sea un hogar de pocos metros cuadrados, esto no es excusa para no tener un hogar acogedor y hermoso. Verás como la sala se integra a otros espacios, el baño puede dejar de ser un espacio frío para convertirse en un oasis cálido, así como esto observarás un consejo para cada ambiente. Así que empecemos el recorrido.