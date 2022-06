Te vamos a mostrar 9 Repisas flotantes (y otras ideas más)

Las repisas sirven no solo para colocar y ordenar objetos, adornos y libros, también son parte importante de la decoración de tu casa. Las repisa flotantes son las que no se les ve apoyo alguno, ni pertenecen a un mueble completo. Estas repisas no tienen lo que llamamos ’pie de amigo.’ Su soporte está casi oculto por la misma repisa y parece como flotar sobre la pared, son modernas y decoran muy bien en cualquier espacio que las coloques. Te vamos a mostrar 9 soluciones de este tipo de repisas para que veas lo bien que se ve en la casa.