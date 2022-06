Cómo diseñar espacios con medidas mínimas

La cocina es una habitación muy trajinada, está casi todo el día en funcionamiento y las medidas de la cocina deben corresponder a los equipos que vas a instalar. Te daremos algunas orientaciones para que su funcionamiento sea correcto y tienes que tomar en cuenta las dimensiones de los equipos, que vas a tener en ella.

Empezamos por la altura de los muebles de cocina, el tope de los muebles deben estar entre 0.85 y 0.86 m La primera gaveta empezando por la próxima al piso, debe estar su parte inferior a 0.15m del piso. Esto facilita la limpieza y el manejo de esta gaveta cuando la abres y cierres, así mismo las puertas de los gabinetes inferiores.

Debes dejar un rodapié de 0.10 m a todo lo largo de estos muebles.La profundidad de los gabinetes inferiores debe estar entre 0.60m y 0.80m deprendiendo de algún equipo que se tenga que empotrar en esos muebles. Los entrepaños que se coloquen encima del tope del mueble de cocina, su profundidad no debe ser mayor de 0.18m, los gabinetes superiores no mayores a 0.45m. La distancia entre el tope del mueble de cocina y los gabinetes superiores, debe estar entre 0.58 y 0.60 de separación. Estas medidas son en el área de trabajo de cocina; sobre el fregadero o las hornillas los gabinetes no deben pasar de 0.35m de profundidad.

El espacio de circulación frente a la cocina debe tomar en cuenta la puerta del horno abierta, por lo tanto lo mínimo será 1.05m (entre las medida de la puerta abierta y la persona que tiene que sacar algo del horno) Lo mismo debes tomar en cuenta la dimensión de la puerta de la nevera y el espacio frente a ella, para sacar o meter alimentos

La separación del eje de la hornilla de la cocina hasta la pared debe estar en un mínimo de 0.40m y del eje del fregadero a la pared en 0.35m.