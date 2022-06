Las 5 ventajas de tener una cocina de concepto abierto

El problema de las cocinas con paredes, es que una vez que estás en ella y tienes invitados, ya no podrás verlos o interactuar con ellos, hasta que termines de cocinar. Sin embargo, esto no sucede con las cocinas de concepto abierto, como la de Eightytwo Pte Ltd puesto que tienes visión y conexión completa a los demás espacios como la sala y el comedor.