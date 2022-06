8 Cosas que tienes que tirar de tu casa ya mismo

Aferrarse a las cosas materiales que ya no sirven, son el peor mal de una casa limpia y ordenada, por ende debes tirar a la basura todo el montón de aparatos que ya no tienen reparación, como por ejemplo un teléfono viejo, un microondas dañado, o un televisor que más nunca prendió. Si le diste una oportunidad y no funcionó, deja de darle largas al asunto y deséchalos de una vez.