Guía práctica para decorar tu casa con estilo minimalista

En los pisos del lugar solo deben reposar los muebles que consideramos necesarios para conservar, de manera que, deben estar absolutamente limpios y libres de cualquier elemento a la vista. Las paredes no son la excepción en este concepto, por lo tanto, debemos despejarlas de cualquier cosa que esté colgada en ellas, con la sola excepción de un par de cuadros, arte o ilustraciones agradables al ojo y por supuesto en combinación con el resto de la habitación. Aunque no lo parezca, además de utilizar el concepto Menos es más también el minimalisto puede verse enfocado en el dicho que dice ’Lo bueno viene en frasco pequeño’ por lo que tu decoración no debe ser extravagante, mejor que sean detalles pequeños que no dejen desnudas totalmente tus paredes.