8 Preguntas que no debes dejar de hacer al momento de construir

La cocina, es el corazón de todo hogar, por esto su diseño y distribución son temas que no deben tomarse a la ligera. Combinar función, estética, tecnología y confort es fundamental para lograr un diseño armonioso y agradable para los usuarios. Casi siempre el espacio de almacenamiento es un problema al momento de diseñar cocinas, ya que ocupa mucho espacio tanto vertical como horizontalmente. Para aprovechar y maximizar el espacio, utiliza las esquinas para crear área de almacenamiento, aprovecha las paredes ya sea para diseñar un elemento para guindar ollas o como espacio para almacenamiento vertical. Opta por electrodomésticos que no ocupen tanto espacio y utiliza el área de la isla como un punto importante para almacenar y servir a tus invitados con un mobiliario sencillo como este diseño de la firma Holland And Green.