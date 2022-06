Tutorial Arq. Interior. LECCIÓN # 2: Cómo obtener mi primer cliente

La entrevista de ventas, implica establecer el contacto, la preparación y el seguimiento posterior. Ese contacto ha podido ser por vía telefónica, pero antes de este contacto hubo un pre contacto efectuado directamente o indirectamente por otros contactos, proveedores, clientes actuales y amigos. En esta oportunidad el objetivo no es vender el producto o servicio, el objetivo es vender la entrevista. Es lograr que nos oigan y que nos conozcan.

Una vez lograda la entrevista, hay que prepararla y para ello el primer paso es reunir toda la información que tenemos sobre el entrevistado o sobre el negocio que desea desarrollar. Esto hará el encuentro mas familiar en la medida de que cuentes con informacion previa. Para ello lo mínimo es conocer su pag web y conocer la linea de productos ofrecida por el cliente potencial, suponiendo que se trata de un diseño corporativo o comercial.

Es conveniente lleves una presentación en la que has considerado ese tipo de negocio y en la que has asumido una posición estratégica. debes manejar la entrevista con gran seguridad y no memorizada. Debes vivir la entrevista con emoción, ya que lo que vendes es valioso, es bueno y es necesario.

Al concluir la entrevista debes cerrar el compromiso, ofreciendo un presupuesto y los pasos para la ejecución del trabajo; con el fin de acercar lo mas posible la informacion para la toma de decisión de compra.

El diseño de la foto corresponde a una empresa que vende dulces. Te invito a este link