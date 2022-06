6 Casas hermosas de construcción económica

Digamos que no te gusta la ciudad, porque te causa mucho estrés o el ruido no te gusta, así que optas por algo más tranquilo, abierto, inspirador y natural, por lo que vas y construye tu propia casa en la colina. Esta fotografía de CABANA ARQUITETOS nos muestra como la madera y el hierro se pueden combinar para crear algo asombroso, donde no solo ofrece ese toque natural y acogedor que los materiales pueden ofrecer a unos inquilinos, sino también que al trabajar con un diseño moderno, enfocándose en las líneas rectas y una buena distribución de las áreas, lograrás un resultado que no querrás salir de allí.