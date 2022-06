Una casa de bella arquitectura y gran funcionalidad

La media pared de color oscuro para que no se vean las rayas de los lapices o de las manos sucias de tanto jugar en el jardín. Y para dormir, es mejor que no se vean las caras, así quedaran exhaustos rápidamente, pues no podrán seguir jugando. El espacio se optimiza con esta ubicación de las camas y los juguetes grandes pueden tenerse en la habitación sin ninguna precaución.