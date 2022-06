Jardines pequeños en casa – Muchas ideas e inspiración

Si no tienes mucho espacio en casa, no te preocupes siempre en algún rincón de la casa se puede diseñar y proyectar algo sumamente bonito, un oasis que te hará quedar muy bien con aquellos invitados que quieras llevar, desde una pequeña piscina o tina con hidromasaje hasta un patiesito para salir a fumar, siempre tendrás algún amigo que lo haga. Lo importante es saber que quieres proyectar en ese espacio y cuánto espacio tienes, buscar colocarle grama o por el contrario un porcelanato sencillo sin lo que tienes es una terraza. Así que no sigamos hablando y empecemos el recorrido.