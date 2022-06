¡Para cambiar el piso de la cocina! 9 opciones ecómicas

Los pisos de parquet suelen ser muy comunes en las casas antiguas, son pisos que a pesar de los años no pierden vigencia y se mantienen resistentes. Este es uno de los más costosos y que no puede cambiar,al contrario si ya está instalado en la cocina, la mejor inversión que puedes hacer es remodelarlos y darles el mantenimiento, aunque no requieren demasiado sacrifico, si se deben cuidar con un poco más de atención para que se preserver en perfecto estado.