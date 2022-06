¡No te pierdas estos tips para dibujar como un Arquitecto!

A diferencia de lo que la gran mayoría de la gente piensa, para ser arquitecto no necesitas dibujar como Michelangelo (Si no me crees, echa un vistazo a los dibujos de Le Corbusier), una cosa son los dibujos a mano alzada y otra el dibujo arquitectónico como tal (planos, cortes y fachadas detalladas). Los dibujos a mano alzada hechos por arquitectos son denominados sketchs; y dibujar es una habilidad que puede desarrollar cualquier persona con solo practicarla. Los sketchs de arquitectos se diferencian un poco del resto, ya sea por la manera en que se dibujen las líneas, la manera de colorearlos y las herramientas para dibujarlos.

Dibujar a mano alzada una ideas sobre un proyecto no debe considerarse arte, por lo que este tipo de dibujo es más relajado y un poco más desprolijo, pero utilizando los tips que mencionamos a continuación podrás lograr hacer estos sketchs como si fueses todo un profesional