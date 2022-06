Patios y Jardines Techados para crear un momento perfecto

Venezuela tiene varias características que la hacen un lugar fantástico para vivir. Entre estas virtudes se encuentra su fantástico clima, su variada flora y sobretodo la creatividad de las personas para crear lugares y ambientes espectaculares sin necesidad de salir de casa, ya que solo necesitan una idea para convertir sus patios o porches en espacios alucinantemente hermosos.

Pero por supuesto, sabemos muy bien que a veces este clima tropical que tenemos, no siempre es algo del gusto para todos, por lo que el poder disfrutar cómodamente de nuestro jardín, patio trasero o porche no es algo muy alucinante que se diga debido a las fuertes olas de calor que nuestro país llega a percibir en ciertas temporadas del año, por lo que un espacio techado que ofrezca sombra pasa a ser algo necesario para no salir sofocados.

Es por eso que en el día de hoy queremos compartir contigo 6 hermosos patios techados, que no solo se ven muy bien, sino que demuestran que puedes emplear diferentes estilos para no dejar a ningúna persona fuera de esta increíble opción para tu hogar, además de que también puedes obtener grandes inspiraciones con estas fotografías que te pueden ayudar a solventar ese problemita y por fin disfrutes del verde paisaje de tu jardín.