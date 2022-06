Cómo mantener la casa fresca cuando hace calor

Las ventanas, persianas, balcones y ventanales suelen mantenerse abierto durante la época de calor pensando que de esta forma alguna brisa puede refrescar el ambiente. Pero no siempre resulta así, es decir, no a todas horas es posible sentir esa brisa fresca. Hay momentos del día en que ésta es demasiado cálida, y otros en que esta es casi inexistente. La recomendación es abrir la ventana entre las 7:00 y 8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. y luego mantenerla cerrada cuando el sol alcanza su punto máximo. Asímismo, durante la noche también es aconsejable conservar las ventanas de par en par.