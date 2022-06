El Eco cubo, una idea realmente ¡Genial!

Cuando me encuentro con proyectos de este tipo en homify debo confesar que realmente me emociono, es que son tan simples e interesantes que los quiero compartir casi inmediatamente, y aunque no me crean hay mucho que decir sobre este tipo de proyectos, ya que son una demostración de que las soluciones a nuestras necesidades son realmente más prácticas de lo que pensamos.

El Ecocube o mejor dicho en castellano el Eco Cubo, es un artefacto que busca evolucionar el concepto de la simple pérgola de jardín para ir mucho más allá y mide apenas 3,3x2,9x3,3 metros, es decir, es casi un cubito de 3x3x3 metros. Un sueño multifuncional que se realiza con paneles prefabricados y fue diseñado por el equipo español de Ecospace.

Vamos a verlo juntos, ¿va?