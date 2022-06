Cuánto cuesta en Venezuela los accesorios para la cocina

Por la situación de escasez y baja productividad del país, los ciudadanos a través de su conducta han establecido parámetros nuevos de una economía subyacente a la lógica y la dinámica económica tradicionalmente conocida en la teoría de esa ciencia. Sin embargo tiene una explicación racional y comprenderla implica reconocer que un país no puede vivir sin producción nacional, sin empleo y sin divisas para importar sus materias primas. Los ciudadanos, cuando logran comprar algún producto perecedero o no, pueden darse cuenta de inmediato que el articulo valdrá más al día siguiente y más al siguiente, y así sucesivamente. No hay una licuadora nueva, hay las que hay y ella pasará de mano en mano a un precio cada vez más alto. Tal vez se quede esa licuadora en la cocina de alguien por algún tiempo, esperamos que no sea necesario venderla para comprar alimentos.

Homy, lamentando la situación del próspero y bello país, ha querido en esta oportunidad repensar esa realidad y mostrar que la alternativa on line de bienes usados y algunos nuevos es un opción como muchos ya saben de surtir un hogar, mientras se solidifica la productividad nacional.

Ven, revisemos estos precios.