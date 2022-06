8 Consejos para mantener tu casa ¡bella y ordenada!

No es fácil desprenderse de aquello que nos costó tanto comprarlo. La realidad es que las cosas deben ser usadas por alguien que lo haga y si no lo usas es porque no lo necesitas. Una vez leí, que las personas que acumulan cosas que no necesitan son inseguras, ya que se apoyan en esas cosas para compensar sus miedos a la vida y al futuro. Como estoy segura, que a su nivel, los objetos tienen alma y viven en su circunstancia vibratoria, despídete de ellos, dale las gracias por haber compartido contigo en algún momento y diles que deben ir a cumplir su función en otro hogar y a continuar con una vida interesante en otras manos. “Oye no te rías. Hablo en serio”.