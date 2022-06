¡Una casa en Singapur que podría estar en Caracas!

Y dejamos de sorpresa esta imagen alucinante donde tenemos como fondo de pared, no un cuadro ni ninguna obra de arte, tampoco una ventana o una pecera sino uno de los lados de la piscina, hermosa imagen que siempre estará en movimiento como esos cuadros chinos que veíamos en los restaurantes de dicho estilo donde teníamos un paisaje donde caía el agua de una cascada o un mar en movimiento ¿Alguna vez tuvieron oportunidad de verlos?, a mi me recuerda mi infancia y me parece estupendo, otorga dinamismo al espacio y un color azulado que siempre dará calma y paz al ambiente, ¿Para qué pintar las paredes? Si tenemos esa maravilla en movimiento ya sea por los chorros de aire dentro de la piscina o por cualquier miembro de la familia que se disponga a nadar. Hicimos un corto paseo en una hermosa casa que le permite a sus propietarios la oportunidad de vivir en armonía y confort con la naturaleza en el clima tropical de Singapur.