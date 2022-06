Casas económicas y sustentables

Así de bella es por dentro. Las áreas están delimitadas a lo clásico, con paredes que no solo le añaden organización a cada espacio sino que funcionan perfectamente para aislar el ruido entre uno y otro, lo que no pone en riesgo la privacidad del hogar. Las paredes de concreto pintadas y frisadas permiten ahorrar no solo en costos de materiales sino que brindan la posibilidad de darle un toque distinto a la casa únicamente cambiandolas de color y quizás aplicando sencillamente un papel tapiz. Esta foto inspiradora es de Prefabricasa.