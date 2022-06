¿Una oficina o un apartamento?

Me encantaría aprovechar la oportunidad para admitir que gracias a homify he descubierto lo interesante del diseño con estilo industrial, es que al toparnos con espacios como el que vemos a continuación es fácil no sentirse encantado. Se trata de un rincón realmente simple pero sumamente creativo que responde a un comedor pequeño. La combinación y diversidad de los colores, en conjunto con el mobiliario, los cuadros incompletos y las lámparas que exponen su cableado sin pena alguna hacen de este rincón un lugar autentico. Los acabados en ladrillo y concreto son sencillos y de bajo costo y aportan una atmósfera muy al estilo industrial de los 70.