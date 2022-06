Crea un diseño de interior eco-friendly y atractivo

La pintura interior convencional normalmente contiene compuestos orgánicos volátiles (COV's), que se evaporan y causan gases nocivos durante el secado de la pintura. La exposición prolongada a estos solventes orgánicos puede conducir al cáncer y enfermedades renales. Además, las pinturas a base de petróleo contribuyen al daño de la capa de ozono. Muchos fabricantes (podría decirse que la mayoría de ellos) ofrecen pinturas de alta calidad, no tóxicas, hechas a base de productos naturales que no ocasionan riesgos para la salud de los seres humanos o el medio ambiente. Se cuidadoso al comprar tu pintura, pues hay algunas de bajo COV que no tienen casi olor y, a pesar de que son mucho más seguras que las convencionales, todavía contienen productos químicos dañinos que pueden causar irritación en los ojos, la garganta, los pulmones y la piel. Para evitar inconvenientes, lee cuidadosamente sobre los ingredientes de la pintura. Las pinturas de interiores no tóxicas contienen productos naturales que no son dañinos, como tintes vegetales, aceites esenciales, proteínas de leche, arcilla y resina.