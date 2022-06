10 parrilleras para disfrutar al maximo

Te recomendamos amplíes esta imagen y veas cada detalle. En realidad Mariangel Coghlan, transporta el lujo y la clase, típica de un diseño interior de un salón, al jardín, de manera ingeniosa y espectacular. El punto focal es el techo, no hay duda; sin embargo el merito está en el conjunto. Yo veo simetría en los elementos y en los colores, también lujo y confort. Ante la pregunta: ¿qué papel juega la parrillera o asador?; perfecciona y complementa el equipo, hace de ese espacio un sitio no solo para ver, sino para quedarse instalado allí. Veo muy difícil que las visitas se retiren. Las invitaciones tendrán que indicar un horario. No te rías. El asador es el aglutinador. ¡Muy bello!