7 hornos fantásticos para “echarle más leña al fuego”

Si tienes una casa sin patio o un departamento, no significa que no puedes tener un rinconcito campestre en tu casa. Esta imagen nos demuestra como no hace falta tener un sitio muy amplio o al aire libre para tener un horno de leña. El frente abierto hace fácil la tarea de revisar la cocción. Una cosa que nos gusta de esta cocina es que como se cuidaron mucho los detalles ornamentales para lograr el acabado deseado.