¡Así se monta una oficina en la sala de estar!

¿Grande o pequeña? ¿Con mucha o poca luz? estudia el lugar en el que estará tu estudio. Este es el primer paso para definir si resultará o no, y no solo en el ámbito físico, sino también el ambiente, porque es posible que tu sala cuente con todos los aspectos ideales para tener una oficina pero ¿recibes muchas visitas diarias? ¿el ruido de la calle entra principalmente por esa área de la casa? es bueno realizarte este tipo de preguntas antes de tomar la decisión, pues si algo no tiene discusión es que un área de trabajo debe inspirar tranquilidad y silencio.