7 Errores de decoración que no puedes permitir en casa

Hay errores en la decoración de la casa, que pasan desapercibidos porque los sabemos ocultar muy bien con detalles. Sin embargo, hay otros que simplemente no pueden permitirse porque no hay manera de esconderlos y le restan belleza y orden a tu casa. De eso se trata este artículo, te mostramos 7 errores que no pueden cometerse en la decoración de tu vivienda ¡toma nota porque persona prevenida vale por dos!