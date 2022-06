12 Tendencias de arquitectura y diseño que puedes aplicar en casa

Ese espacio bajo la escalera, que siempre has pensado que tienes que hacer algo allí, pues no te limites y diseñas un lugar especial que puede ser, desde una biblioteca, hasta el lugar ideal para guardar objetos que no tenias dónde colocarlos, como las bandejas para servir, las piezas de la vajilla de fiesta, esas que te regalaron cuando te casaste, así que aprovecha esos espacios y prepara tu lugar especial de almacenaniento.