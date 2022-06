En la cocina… ¡todo a la vista!

La clave para que una cocina se vea bien y a la vez sea completamente funcional, es el orden. Si mantienes todo en su debido lugar, no tendrás nada estorbando y que se vea fuera de sitio. Hay muchas personas que optan por la opción de cubrir sus electrodomésticos con estantes, pero esto a veces puede ser poco practico. Mantén los aparatos que más uses a la vista, siempre y cuando estén en el lugar que le corresponde. Ubica la cafetera sobre la encimera y la licuadora en el otro lado de la cocina, puedes colocarlas en estantes una al lado de otra o distanciarlos para que no se vea abarrotado.