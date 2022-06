Cómo mantener el armario o closet ordenado

Aprovechar el espacio al máximo es el objetivo que debemos lograr cada vez que ordenamos nuestro clóset, para ello debemos desocupar aquellas cosas que ya no usamos empezando por aquellas que no van con nuestro estilo a la hora de vestirnos. ¿Para qué guardar esas franelas que no usarás ni para disfrazarte? ¿O ese pantalón que no te queda bien y te hace sentir incómodo? Deshazte de todo eso, regalándoselo a alguien que le guste, donándolo a la caridad, o como sea, lo importante es ganar espacio.