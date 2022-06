¡Fachadas ventiladas! Vale la pena invertir en ellas

¡Así es! Como dueños de una propiedad siempre es un dolor de cabeza tener que combatir con la humedad por lo que tener una fachada con ventilación ayudará a que esto no suceda. Como el aire circula en gran parte de la propiedad la humedad no logra ocupar espacios del hogar. Es importante que tengas en cuenta la temperatura adecuada para la sala, aproximadamente de 19°C y 17°C en las habitaciones. Si quieres mejorar aún más, no coloques los muebles pegados a las paredes para que el aire circule.