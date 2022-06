¡Mantén tu casa limpiecita como un sol FÁCILMENTE!

EN CASO DE EMERGENCIA, de recibir una visita inesperada, de haber pautado una cita pero de no haber tenido tiempo para ordenar la cocina antes, recurre a esconder en el horno algunos platos, ollas y sartenes sucios como una medida EXCEPCIONAL. No se trata de que cada vez que comas hagas esto, si no imagínate la mugre, los insectos y el olor, ¡terrible! Se trata de que te simplifiques la vida en un momento de urgencia donde necesitas quedar bien parado (a). Una cocina limpia y ordenada habla muy bien de quien habita en ese hogar y ciertamente a veces es muy difícil dejar todo fregado y recogido, ¡así que a situaciones extremas, medidas extremas!