5 Errores muy comunes al decorar la entrada de tu casa

Quizás una mesa no es el mejor lugar para colocar una cartera, pero si es un excelente mueble decorativo para el pasillo de entrada de tu casa, dándole un lugar para agregar una hermosa lámpara ¿y porque no? el correo y las llaves del carro para que no las pierdas de vista.

En esta fotografía de STYLE DIRECT podemos ver como una angosta pero elegante mesa, combinada con unas fantásticas lámparas y un espejo donde su diseño geométrico es una característica que te absorbe por completo y se ve muy bien. Recuerda que varios espejos ubicados en la habitación, ayuda a que los espacios se vean más espaciosos.