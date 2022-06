Consejos para comprar casa propia

Hasta que no tengas tú casa vendida, no sabrás cuanto obtendrás por ella. Por ello, es mejor no ir haciendo ofertas durante ese periodo. De hecho, algunas inmobiliarias se niega a enseñar casas a personas en estas circunstancias. Y es que pese a la bajada de precios generalizada, aún hay personas que no aceptan que su vivienda ha caído de precio y continuan ofreciendolas a precios incomprables, haciendo que esta operación sea dificil de cumplir