15 Ideas súper prácticas para evitar el desorden en casa

Otro punto del desorden en casa se debe a que no colocamos la ropa sucia en su lugar al instante que nos la quitamos, es por eso que tener un canasto para la ropa sucia o un lugar específico donde colocarlo es importante, ya que si la tiras no más en el piso o en una silla o en tu viejo y casi nunca utilizada máquina de ejercicios, lo que en realidad es siempre crear un constante estrés por no estar las cosas bien ubicadas.

