11 ideas para decorar con cuadros

Muchas veces no sabemos como decorar las paredes del hogar o de que material revestirla, queremos hacer un cambio en algún ambiente de la casa pero no se nos ocurre nada o no tenemos el flujo de caja necesario para la inversión, pues esto no tiene porque ser un problema para ti, con tan sólo pintar de nuevo la pared y colocar un cuadro en ese espacio deseado notarás un cambio del cielo a la tierra. Puedes colocar un gran cuadro o generar un composición geométrica con varios de ellos. Todo dependerá de tu espacio y de lo que quieras lograr.