¿No sabes qué piso colocarle a la cocina?

Encontrar el piso adecuado para la cocina no suele ser tarea fácil. A diferencia de lo que muchas personas creen, no cualquier revestimiento es el ideal para soportar el alto tráfico y las demandas de una cocina de uso diario. Grasa, restos de comida, salsas y muchos otros agentes pueden deteriorar fácilmente un revestimiento de piso que no se adecue a los estándares necesarios para estar en una cocina.

Para orientarte en la selección del piso de tu cocina, el día de hoy te traemos varios diseños que además de ser totalmente funcionales y resistentes, son hermosos y decorativos para un acabado impecable.