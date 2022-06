Estos 6 trucos harán que tus techos luzcan más altos

Pensar que el mobiliario de una habitación no afecta como se percibe la altura de los entrepisos es un grave error. Fíjate en ésta imagen, notamos que el mobiliario es escaso pero puntual, cumpliendo su función sin necesidad de agregar elementos extras al espacio. Las piezas seleccionadas no son de gran altura, lo que hace que la distancia del piso al techo luzca más amplia y no se oscurezca por muebles de gran volumen o que ocupen mucho espacio.

Siguiendo un ejemplo como el de ésta imagen y utilizando tonos claros para el tejado, el interior de cualquier espacio lucirá más alto en segundos.