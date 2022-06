Cómo modernizar una casita rural

Si usas calefacción y su panel no es moderno, podrías renovarlo con vegetación. La clave está en la elección de las macetas y el tipo de plantas que seleccionaras. En general se ve mejor cuando son de igual especie ya que no compiten en belleza sino en frondosidad. Además se llevan mejor pues estan en familia, crecen más rápido y son más hermosas. La otra opción es recurrir al reemplazo de los radiadores tratando de escoger un diseño adecuado a la renovación que has realizado y por su puesto no te olvides de color claro.