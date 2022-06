5 Soluciones que tienes que anotar si tu casa es pequeña

Para tener una sala acogedora en una casa pequeña lo más importante es evaluar las medidas de los muebles. Estos no peden ser muy grandes porque se verán desproporcionados dentro del espacio, pero tampoco deben ser muy pequeños pues al final no serán lo suficientemente cómodos. Es importante seleccionar solo los muebles necesarios y no exagerar colocando objetos que serán a la larga un inconveniente.