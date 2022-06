Así es como luce un hermoso apto caraqueño

Para los que no conocen Caracas, deben saber que cuenta con una imponente montaña llamada El Ávila, que puede observarse desde casi cualquier punto la ciudad, y por supuesto un balcón con esta vista no se debe desaprovechar y en The Muebles lo saben. La vista no solo es el mejor atractivo, sino que una vez que se levantan las persianas queda al descubierto un cuadro natural, por donde además se obtiene una ventilación e iluminación única.