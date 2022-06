¡Wow! Así es una casa táctil del futuro

No importa quien toque las teclas, igual la música suena. En ésta escena el proceso es “pensamiento, orden al cerebro y movimiento de los dedos”; resultado, lo inaudible se expresa.

Algo parecido ocurre en la casa táctil y tú has tenido en eso, experiencia en miniatura cuando de manera habitual has usado: monitores de computadora, teléfonos móviles, tablet, que has manejado con la magia de tus dedos.